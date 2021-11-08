В Башкирии женщину оштрафовали за националистические высказывания в соцсети

11:30, 08 ноя 2021

40-летняя жительница Стерлибашевского района оштрафована за националистические высказывания в соцсети, сообщает прокуратура Башкирии.







В мае женщина разместила на своей странице во «ВКонтакте» две публикации, содержащие негативные высказывания относительно национальной принадлежности. По данному факту прокуратура района возбудила в отношении неё административное дело.



Суд оштрафовал 40-летнюю жительницу республики на 5 тыс. рублей. Кроме того, она предостережена о недопустимости нарушений закона о противодействии экстремистской деятельности в дальнейшем.



Теперь вышеуказанные публикации удалены.

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