В Башкирии женщину оштрафовали за националистические высказывания в соцсети
11:30, 08 ноя 2021
40-летняя жительница Стерлибашевского района оштрафована за националистические высказывания в соцсети, сообщает прокуратура Башкирии.
В мае женщина разместила на своей странице во «ВКонтакте» две публикации, содержащие негативные высказывания относительно национальной принадлежности. По данному факту прокуратура района возбудила в отношении неё административное дело.
Суд оштрафовал 40-летнюю жительницу республики на 5 тыс. рублей. Кроме того, она предостережена о недопустимости нарушений закона о противодействии экстремистской деятельности в дальнейшем.