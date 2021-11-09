Обвиняемый в убийстве 3 студенток из Башкирии признался в изнасиловании женщины
14:18, 09 ноя 2021
Обвиняемый в жестокой расправе над тремя студентками в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признался в совершении еще одного изнасилования. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК Российской Федерации по Оренбургской области Дмитрий Анненков в опубликованном на сайте ведомства интервью.
Отмечается, что новые детали криминального прошлого обвиняемого выяснились во время расследования уголовного дела об изнасиловании, убийстве девушек и поджоге их квартиры в городе Гае.
Позднее стало известно о задержании по данному делу 30-летнего жителя Орска Александра Лазарева, который ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске и вышел на свободу летом 2021 года. Отмечалось, что мужчина бросил одежду с кровью жертв в 500 метрах от места, где нашли одну из погибших девушек. Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что найденные вещи принадлежат Лазареву.
5 октября преступнику предъявили обвинение по пяти статьям.