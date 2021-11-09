Обвиняемый в убийстве 3 студенток из Башкирии признался в изнасиловании женщины

14:18, 09 ноя 2021

Обвиняемый в жестокой расправе над тремя студентками в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признался в совершении еще одного изнасилования. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК Российской Федерации по Оренбургской области Дмитрий Анненков в опубликованном на сайте ведомства интервью.







Отмечается, что новые детали криминального прошлого обвиняемого выяснились во время расследования уголовного дела об изнасиловании, убийстве девушек и поджоге их квартиры в городе Гае.

"Параллельно в ходе расследования мы установили еще одно покушение: изнасилование было им совершено. Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным - потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять. Во всяком случае, в последних своих показаниях [обвиняемый] сообщал, что был не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства", - отметил Анненков.

Напомним, 30 сентября трех студенток медколлежа нашли зарезанными. Изначально в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Молодежной улице, однако когда пламя потушили, то обнаружили тела двух девушек. Третью убитую студентку нашли в сотне метров от дома.

Позднее стало известно о задержании по данному делу 30-летнего жителя Орска Александра Лазарева, который ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске и вышел на свободу летом 2021 года. Отмечалось, что мужчина бросил одежду с кровью жертв в 500 метрах от места, где нашли одну из погибших девушек. Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что найденные вещи принадлежат Лазареву.



5 октября преступнику предъявили обвинение по пяти статьям.





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Фото: соцсети