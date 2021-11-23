В России одиноких родителей освободят от командировок и ночной работы

15:07, 23 ноя 2021

Привлекать их к сверхурочным часам и служебным командировкам можно будет только с их согласия. Новое положение Трудового кодекса РФ вступит в силу 30 ноября.







Ранее ограничения распространялись на родителей-одиночек с детьми до 5 лет. Кроме того, работодатель также не сможет настаивать на ночных сменах или переработках, если сотрудник - многодетный родитель или если второй родитель в полной семье, где есть дети до 14 лет, работает вахтовым методом. По новым правилам, чтобы привлечь такого работника к сверхурочной или ночной работе, работодателю потребуется получить его добровольное согласие в письменном виде, а предварительно под роспись ознакомить с правом отказаться от нее. Те же правила действуют в отношении командировок.





Помимо этого, закон устанавливает дополнительные гарантии для инвалидов и работников, которые ухаживают за больными родственниками, при направлении их в служебные командировки. Теперь это также возможно только с их письменного согласия.





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