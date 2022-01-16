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Житель Башкирии лишился крупной суммы денег, при попытке устроиться вахтовиком на север

Житель Башкирии лишился крупной суммы денег, при попытке устроиться вахтовиком на север

22:49, 16 янв 2022

Житель Башкирии оказался в числе жертв серийного мошенника, который похищал деньги у молодых мужчин под предлогом устроить их на работу вахтовым методом в одну из компаний в ХМАО. Об этом сообщила полиция Югры.

Как установили местные правоохранители, к нескольким эпизодам преступления причастен 25-летний житель оренбургского города Бугуруслана. Сейчас подозреваемый задержан.

Мошенник с начала 2020 года работал по одной и той же схеме. Он размещал в мессенджере объявления, в которых предлагал за вознаграждение помочь устроиться на работу бурильщиком и получить жилье.

Молодые люди в поисках хорошего заработка соглашались на сделку: платили за удостоверение помощника бурильщика, медкомиссию, спецодежду и трудовую книжку. Злоумышленник просил направлять ему все необходимые документы, резюме с персональными и контактными данными, а после направлял своих жертв в город Пыть-Ях, обещая, что по приезде он их встретит и отвезет до места работы.

– Надежда заступить на первую рабочую вахту, к сожалению, для потерпевших оказалась безуспешной. По прибытию на север их никто не встречал, на звонки и СМС мошенник не отвечал, – передали в МВД по Югре.
Кроме жителя Башкирии, жертвами мошенника стали уроженцы Красноярска, Самары, Татарстана и Оренбургской области. В совокупности они заплатили более 300 тыс. рублей.

Против мошенника было возбуждено уголовное дело. Сейчас он сидит дома под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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