Жительнице Башкирии грозит реальный срок за поездку в ночной клуб
11:00, 23 янв 2022
Обычная поездка в развлекательный клуб может обернуться для жительницы Белорецкого района реальным сроком в колонии.
Ночью 39-летняя женщина ехала за рулем автомобиля, когда ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что перед этим она пила алкоголь и направлялась в ночной клуб для продолжения веселья.
Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В ее отношении возбудили уголовное дело и ей грозит реальный срок — расследование уже закончили и отправили в суд.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе за неоднократное нарушение ПДД наказали водителя автобуса. Мужчину вычислили по видео в соцсетях. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.