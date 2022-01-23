Жительнице Башкирии грозит реальный срок за поездку в ночной клуб

11:00, 23 янв 2022

Обычная поездка в развлекательный клуб может обернуться для жительницы Белорецкого района реальным сроком в колонии.



Ночью 39-летняя женщина ехала за рулем автомобиля, когда ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что перед этим она пила алкоголь и направлялась в ночной клуб для продолжения веселья.







Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В ее отношении возбудили уголовное дело и ей грозит реальный срок — расследование уже закончили и отправили в суд.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе за неоднократное нарушение ПДД наказали водителя автобуса. Мужчину вычислили по видео в соцсетях. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.





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