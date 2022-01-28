В Белорецком районе Башкирии предпринимательница ввела "сухой закон" в своем магазине

09:50, 28 янв 2022

В селе Абзаково Белорецкого района Башкирии местная жительница Зилия Исмагилова установила «сухой закон» в своем продуктовом магазине.







Продажа алкоголя у нее запрещена по понедельникам с 9:00 до 13:00 – чтобы люди не приходили за «опохмелом» после бурных выходных. Об этом 27 января сообщила районная администрация.



Исмагилова признается, что из-за своей инициативы теряет часть выручки, «но не всегда деньги главное». Предпринимательница надеется, что люди привыкнут настраивать себя на рабочую неделю и не подавать дурного примера детям. Она также хочет, чтобы ее идея распространилась и на другие сельские магазины.

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Фото: администрация Белорецкого района