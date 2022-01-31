Контрабандистка из Башкирии попыталась подкупить полицейского в Оренбургской области

07:54, 31 янв 2022

43-летняя уфимка попыталась дать взятку полицейскому из Оренбургской области.







По данным пресс-службы местного Следкома, история произошла 25 января в помещении полицейского пункта «Абдулинский». 43-летнюю уфимку заподозрили в перевозе контрафактного товара, доставили в отдел и составили протокол об административном правонарушении. Женщина захотела «решить проблему» с помощью взятки в 15 тысяч рублей. Но полицейский попался принципиальный и сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам.



В итоге женщину привлекли уже к уголовной ответственности – за попытку подкупа должностного лица. Свою вину уфимка признала и сейчас находится под домашним арестом.

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