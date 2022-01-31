В Башкирии бывшего директора школы осудили за мошенничество

11:09, 31 янв 2022

31 января о приговоре вынесенном бывшему директору одной из школ в Уфимском районе рассказали в прокуратуре.



В надзорном ведомстве рассказали о приговоре, который вынесли уже бывшему директору школы в Уфимском районе. За мошенничество на сумму 790 тысяч рублей уфимский райсуд приговорил экс-директора к 4 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.







Суд установил, что на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 год бывшая директор школы требовала от учителей, подчиненных ей, сдавать средства якобы на нужды школы. Сдавать полагалось часть стимулирующих выплат, которые получали педагоги. Ежемесячно с подчиненных взималось от 500 рублей до пяти тысяч рублей.

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Фото: из открытых источников