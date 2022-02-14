В Башкирии дедушка совратил собственную внучку

В Уфе арестовали и предъявили обвинение 65-летнему пенсионеру, на домогательства которого пожаловалась маме его 11-летняя внучка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, ребенка привезли к дедушке в гости в январе этого года — о случившемся в те дни девочка рассказала родителям спустя месяц после произошедшего. Сейчас обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники СУ СКР по РБ.