В Башкирии дедушка совратил собственную внучку

15:32, 14 фев 2022

В Уфе арестовали и предъявили обвинение 65-летнему пенсионеру, на домогательства которого пожаловалась маме его 11-летняя внучка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.







По предварительным данным, ребенка привезли к дедушке в гости в январе этого года — о случившемся в те дни девочка рассказала родителям спустя месяц после произошедшего. Сейчас обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники СУ СКР по РБ.

Читайте также: В Чишминском районе Башкирии мужчина убил знакомого и завернул его тело в полиэтилен

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram