В России ограничили доступ к Инстаграм

19:56, 11 мар 2022

Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.



«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», - сообщили в Роскомнадзоре.







Решение было принято в связи с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих россиян, отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось о том, что социальная сеть TikTok приостанавливает свою работу на территории России - речь идет о распространении нового контента и ведении прямых эфиров





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Фото: pexels.com