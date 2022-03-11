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В России ограничили доступ к Инстаграм

В России ограничили доступ к Инстаграм

19:56, 11 мар 2022

Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», - сообщили в Роскомнадзоре.

Решение было принято в связи с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих россиян, отмечается в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что социальная сеть TikTok приостанавливает свою работу на территории России - речь идет о распространении нового контента и ведении прямых эфиров

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
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