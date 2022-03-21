Житель Башкирии избил дочь и приставил нож к горлу соседа

11:29, 21 мар 2022

В Башкирии осудили жителя Межгорья, который избил дочь.



По данным пресс-службы Белорецкого межрайонного суда, дело в отношении домашнего тирана рассматривали 14 марта. Сообщается, что во время очередной пьянки он набросился на свою дочь и несколько раз ударил ее по лицу. Ранее мужчина, будучи пьяным, угрожал убийством соседу. Он схватил знакомого, достал нож и приставил его к горлу жертвы. Потерпевший посчитал, что его могут убить.







В итоге мужчину признали виновным в нанесении побоев и угрозе убийством. В общей сложности дебошир получил 400 часов обязательных работ.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии чиновник прикрыл коллегу: возбуждено уголовное дело.





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