В Башкирии мужчина шестью ударами ножа заколол друга
18:02, 24 мар 2022
В Башкирии мужчина нанес своему знакомому шесть ножевых ранений. Подробности сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.
Как было установлено в суде, обвиняемый в марте 2021 года в ходе ссоры нанес знакомому шесть ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте преступления.
Изначально мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Но дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. И, согласно их мнению, суд переквалифицировал действия подсудимого на преступление небольшой тяжести. В результате, Учалинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и осудил на один год и три месяца ограничения свободы.
С таким приговором Учалинская межрайонная прокуратура прокуратура не согласилась, и обжаловала его в апелляционном порядке.
Верховный суд республики согласился с позицией государственного обвинителя. Дело возвращено на новое рассмотрение в тот же суд.
Таким образом, прокуратура добилась отмены несправедливого приговора по факту лишения жизни человека, отметили в ведомстве.
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