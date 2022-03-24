В Башкирии мужчина шестью ударами ножа заколол друга

18:02, 24 мар 2022

В Башкирии мужчина нанес своему знакомому шесть ножевых ранений. Подробности сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.







Как было установлено в суде, обвиняемый в марте 2021 года в ходе ссоры нанес знакомому шесть ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте преступления.



Изначально мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Но дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. И, согласно их мнению, суд переквалифицировал действия подсудимого на преступление небольшой тяжести. В результате, Учалинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и осудил на один год и три месяца ограничения свободы.





С таким приговором Учалинская межрайонная прокуратура прокуратура не согласилась, и обжаловала его в апелляционном порядке.



Верховный суд республики согласился с позицией государственного обвинителя. Дело возвращено на новое рассмотрение в тот же суд.



Таким образом, прокуратура добилась отмены несправедливого приговора по факту лишения жизни человека, отметили в ведомстве.

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