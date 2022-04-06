В Башкирии инкассатор украл из банкомата 12 млн рублей
14:11, 06 апр 2022
В столице Башкирии готовится предстать перед судом житель Благовещенска, который украл из банкомата 12 млн рублей.
Ранее благовещенец работал инкассатором и решил использовать свои знания для совершения преступления в апреле 2021 года. Переодевшись в униформу, он пришел в бизнес-центр на улице Менделеева и без проблем вскрыл банкомат, похитив больше 12 млн рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, преступник пустился в бега, и правоохранители задержали его в Сочи в ноябре прошлого года. Свою вину мужчина признал полностью, а возместить смог лишь 200 тысяч рублей. В скором времени он предстанет перед судом за кражу в особо крупном размере.