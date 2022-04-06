В Башкирии инкассатор украл из банкомата 12 млн рублей

14:11, 06 апр 2022

В столице Башкирии готовится предстать перед судом житель Благовещенска, который украл из банкомата 12 млн рублей.







Ранее благовещенец работал инкассатором и решил использовать свои знания для совершения преступления в апреле 2021 года. Переодевшись в униформу, он пришел в бизнес-центр на улице Менделеева и без проблем вскрыл банкомат, похитив больше 12 млн рублей.



По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, преступник пустился в бега, и правоохранители задержали его в Сочи в ноябре прошлого года. Свою вину мужчина признал полностью, а возместить смог лишь 200 тысяч рублей. В скором времени он предстанет перед судом за кражу в особо крупном размере.

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