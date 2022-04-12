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В Башкирии начальнику городской ГИБДД условный срок заменили на реальный

В Башкирии начальнику городской ГИБДД условный срок заменили на реальный

11:18, 12 апр 2022

Прокуратура добилась реального лишения свободы для начальника ГИБДД Нефтекамска Ильдара Хамитова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Ранее суд признал его виновным и назначил 4 года условного лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 4 года.

В сентябре 2019 года сотрудники ДПС отстранили жителя Нефтекамска, ранее лишенного прав, от управления автомобилем, составили в отношении него протокол и поместили машину на спецстоянку. Правонарушитель обратился к обвиняемому, который распорядился уничтожить материалы проверки.


Кроме того, в мае 2018 года полицейский через посредника за взятку в 30 тыс. рублей обеспечил получение горожанином водительского удостоверения.

Прокурор обжаловал вышеуказанный приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии согласился с позицией гособвинения и приговорил полицейского к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тыс. рублей, лишив звания майора.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Нефтекамск криминал
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