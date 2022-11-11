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Троих уфимцев осудили за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Троих уфимцев осудили за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

09:58, 11 ноя 2022

В Уфе суд назначил двум мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 4-х лет условно с испытательным сроком от 2-х до 3-х лет, а третьему – в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Они признаны виновными по статье “Дача взятки”.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, местные жители были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишили права управления транспортным средством. С апреля 2019 года по ноябрь 2020 года они обратились к своим знакомым с просьбой оказать содействие в решении вопроса и передали им в общей сложности 170 тысяч рублей. Посредники перевели инспекторам по безопасности дорожного движения МВД России часть полученной суммы за внесение в Федеральную информационную систему ложных сведений о дате начала и окончания течения срока лишения водительского удостоверения без фактической его сдачи в подразделение ГИБДД.


Подсудимые свою вину полностью признали. Приговоры не вступили в законную силу. Материалы дела в отношении сотрудников ГИБДД и посредников выделены в отдельное производство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Прокуратура РБ
Теги: коррупция Уфа
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