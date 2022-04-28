У замминистра здравоохранения Башкирии проходят следственные действия

10:40, 28 апр 2022

Сегодня, 28 апреля, силовики нагрянули с обысками к заместителю министра здравоохранения Башкирии Ирине Кононовой.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, следственные действия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий при покупке дорогостоящих лекарств на десятки миллионов рублей.







Ранее надзорными мероприятиями было установлено, что в 2019 году Минздрав Башкирии закупил за счет средств бюджета республики более 3,7 тысяч упаковок препарата «Трипторелин» общей стоимостью свыше 51 млн рублей. Такая поставка лекарств в 10 раз превысила норму, которая составляла 319 упаковок на 2020 год, из-за чего у медикаментов истек срок годности – из оборота пришлось изъять более 1500 упаковок стоимость более 10 млн рублей.

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Фото: из открытых источников