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Ильдар Муфтиев назначен замначальника ГИБДД Башкирии

Ильдар Муфтиев назначен замначальника ГИБДД Башкирии

15:37, 11 май 2022

В ГИБДД Башкирии назначен новый замначальника. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства сегодня, 11 мая. Ильдар Муфтиев возглавит отдел дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики.

У Ильдара Муфтиева 2 образования — в 2008 году он окончил Уфимский юридический институт, а в 2020 — БАГСУ. Службу Муфтиев начинал с работы участковым, а позже был назначен старшим оперуполномоченным. В 2014-м стал замкомандира батальона полка ДПС. Через четыре года дослужился до командира специализированного взвода. Женат, имеет двух дочерей.

— Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 2 и 3 степени, — сообщает ГИБДД Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: пресс-центр ГИБДД Башкирии
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