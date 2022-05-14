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В Башкирии начались массовые рейды ГИБДД – кого они ищут

В Башкирии начались массовые рейды ГИБДД – кого они ищут

10:08, 14 май 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили о начале рейдовых мероприятий на дорогах республики.

Похожие действия сотрудники автоинспекции устраивают каждые выходные. Дело в том, что во время выходных некоторые недобросовестные водители садятся за руль пьяными. Такие действия, разумеется, иногда приводят к трагическим последствиям.

Официально объявляя информацию о профилактических мероприятиях, гаишники напоминают горе-водителям о возможности лишиться права управления автомобилем за пьяную езду. Кроме того, нетрезвых шоферов может ждать и уголовная ответственность – крупные штрафы и даже тюремное заключение (при повторных или злостных нарушениях закона).


По официальным данным, на этих выходных рейды особое внимание ГИБДД Башкирии будет направлено именно на выявление нетрезвых водителей. Также они будут обращать внимание и на другие грубые нарушения ПДД.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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