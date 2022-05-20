Власти Башкортостана временно отменили штрафы за уличную торговлю

12:08, 20 май 2022

Сегодня, 20 мая, в Башкирии вступил в силу закон, временно отменяющий штрафы за уличную торговлю и оказание бытовых услуг в неустановленных местах. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.







В республике приостановлено действие положения из статьи 13.16 местного административного кодекса. Оно предусматривало штрафы за уличную торговлю: для граждан от 500 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей и для юрлиц от 50 до 100 тыс. рублей.



– Как правило, в неустановленных местах пенсионеры продают фрукты-ягоды со своего огорода, картошку и домашние заготовки, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – Для них небольшие деньги, вырученные за труд, – хорошее подспорье.





Штрафные санкции не будут применяться в отношении граждан, некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и юрлиц.



Ранее Константин Толкачев также говорил, что конкретных сроков приостановки штрафов нет. Депутаты вернутся к этому вопросу, «когда ситуация в экономике стабилизируется».

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