В Башкирии родители подали иск против Минздрава и выиграли

16:47, 21 май 2022

В Башкирии подали иск против Минздрава и в итоге выиграли его. Все из-за лекарств, которыми бесплатно должны быть обеспечены нуждающиеся пациенты.







Родители 11-летней жительницы Туймазинского района обратились в прокуратуру — они пожаловались на нарушение ее прав. Девочка никак не могла получить положенные по закону лекарства.



Ребенок страдает сахарным диабетом и ей был назначен регулярный прием лекарств, которые должны предоставляться бесплатно. Но с февраля она не могла их получить, так как они отсутствовали в аптеке.





Прокуратура обратилась в суд с иском к Минздраву республики и районной больнице с требованием бесплатно обеспечить ребенка лекарствами. Суд с доводами прокуратуры согласился. Теперь бы лекарств дождаться — решение суда еще не исполнение.

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