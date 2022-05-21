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В Башкирии родители подали иск против Минздрава и выиграли

В Башкирии родители подали иск против Минздрава и выиграли

16:47, 21 май 2022

В Башкирии подали иск против Минздрава и в итоге выиграли его. Все из-за лекарств, которыми бесплатно должны быть обеспечены нуждающиеся пациенты.

Родители 11-летней жительницы Туймазинского района обратились в прокуратуру — они пожаловались на нарушение ее прав. Девочка никак не могла получить положенные по закону лекарства.

Ребенок страдает сахарным диабетом и ей был назначен регулярный прием лекарств, которые должны предоставляться бесплатно. Но с февраля она не могла их получить, так как они отсутствовали в аптеке.


Прокуратура обратилась в суд с иском к Минздраву республики и районной больнице с требованием бесплатно обеспечить ребенка лекарствами. Суд с доводами прокуратуры согласился. Теперь бы лекарств дождаться — решение суда еще не исполнение.

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Источник: news102.ru
Теги: Туймазинский район
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