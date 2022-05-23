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В Башкирии хотят ввести штрафы за обман при вывозе мусора

В Башкирии хотят ввести штрафы за обман при вывозе мусора

14:09, 23 май 2022

26 мая депутаты Курултая Башкирии планируют принять в первом чтении законопроект о штрафах в сфере обращения с ТКО. Ранее он уже обсуждался, но был отклонен.

Согласно документу, за нарушения, допущенные при размещении данных в ГИС «ТКО-Башкортостан», будет установлена административная ответственность. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, нередко в систему загружаются неполные или недостоверные сведения о вывозе мусора с контейнерных площадок.


— Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. На практике в систему часто попадает информация, не соответствующая действительности. Случается, например, что водители жульничают и по нескольким контейнерным площадкам присылают одни и те же фотографии. Фактически это подлог, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу мусора. Нарушений фиксируется много, но на сегодня инструментов воздействия, помимо устного внушения, нет, — отметил спикер парламента.

После принятия закона для должностных лиц будет введен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц — от 15 000 до 30 00 рублей.

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Источник: www.proural.info
Теги: ЖКХ
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