В Башкирии мужчина с сообщниками похитил двух сестер и парня

14:06, 01 июн 2022

В Башкирии парень с друзьями насильно увезли в лес семейную пару. Для чего было совершено преступление, и чем все закончилось, сообщили в СУ СКР по РБ.







7 августа 2021 в правоохранительные органы республики обратилась супружеская пара из Абзелиловского района, которые пояснили, что их похитили трое мужчин, которые завладели их автомобилем и вывезли из села Аскарово в Уфу, где похитили еще 31-летнюю сестру женщины. Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию.



А дело было так. 23-летний житель Белорецкого района после тщетных попыток найти свою бывшую 31-ленюю сожительницу, которая скрывала от него свое местонахождение, решил силой получить информацию у ее сестры. 6 августа 2021 года он подговорил двоих приятелей помочь ему. Втроем они на автомобиле ВАЗ-2106 приехали в село Аскарово, где похитили 22-летнюю младшую сестру девушки, а также ее мужа.



Пару вывезли в лес и требовали от них рассказать, где проживает сестра девушки. В результате нанесенных побоев и угроз супруги сообщили, что родственница может находиться в Уфе. Не получив точного адреса, злоумышленники завладели автомобилем похищенных супругов марки «Ford Focus» и вместе с ними направились в Уфу. Третий соучастник остался в Белорецке.





Прибыв в столицу, злоумышленники заставили похищенную девушку попозвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома. Когда его бывшая подруга вышла из дома, мужчина насильно посадил ее в автомобиль. Все вместе они направились в сторону выезда из города.



По дороге, когда автомобиль остановился, супругам удалось выйти из машины и сбежать. Затем один из соучастников также высадился из автомобиля.



В итоге, 23-летний парень вместе с похищенной девушкой остались вдвоем в машине и поехали в Аургазинский район.



Там молодой злоумышленник тоже отличился: совершил разбойное нападение на продуктовый магазин.



Закончилась поездка неожиданно для него: похититель был замечен на проселочной дороге уже в Кармаскалинском районе и задержан сотрудниками уголовного розыска. Его бывшую подругу освободили.



Двое его сообщников также были вскоре задержаны.



Подсудимые признали вину в совершенных преступлениях.









Суд приговорил 28-летнего участника группы восьми годам лишения свободы, а его 24-летнего сообщника — к семи годам лишения свободы. Обоим подсудимым предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.



Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство — ведь, находясь под домашним арестом, он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск.

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