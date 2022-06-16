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В Башкирии водитель экскаватора во дворе дома насмерть сбил человека

В Башкирии водитель экскаватора во дворе дома насмерть сбил человека

11:49, 16 июн 2022

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор 36-летнему отцу троих детей, который за рулем экскаватора во дворе дома насмерть сбил человека. Об этом 16 июня сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

– Утром в феврале 2022 года Айнур Ибрагимов, проезжая на экскаваторе-погрузчике во дворе дома совершил наезд задней частью транспортного средства на 58-летнего пешехода. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, – передали в суде детали дела.

Во время процесса мужчина полностью признал вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие трех малолетних детей у подсудимого, положительные характеристики и возмещение им морального вреда. Кроме того, во внимание было принято и то, что к административной ответственности по линии ГИБДД он ранее не привлекался.


Экскаваторщика признали виновным по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск происшествия ДТП
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