Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Путин подписал важный закон для дачников

Путин подписал важный закон для дачников

23:00, 14 июл 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе Путина.

В закон отмечается, что выращивать животных можно только при условии соблюдения земельного законодательства. Закон также обязывает граждан соблюдать при выращивании ветеринарные нормы и правила, а также санитарно-гигиенические нормативы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также

В России приняли закон о сокращенном рабочем дне для сельских женщин
Человек и закон в Башкирии
В России приняли закон о сокращенном рабочем дне для сельских женщин
Владимир Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы
Человек и закон в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы
Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года
Человек и закон в Башкирии
Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: