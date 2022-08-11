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В Башкирии задержали водителя, за которым числилось 80 неоплаченных штрафов

В Башкирии задержали водителя, за которым числилось 80 неоплаченных штрафов

14:19, 11 авг 2022

Накануне, во время несения службы,  инспекторами ДПС Отдельного батальона ГИБДД МВД по РБ на трассе М7 Москва-Уфа остановлена  автомашина  «Лада Приора».



При проверке документов выяснилось, что 26 - летний водитель, проживающий в Ульяновской области, но работающий в нашей столице, управляет автомобилем за которым числится 80 неоплаченных штрафов на общую сумму более 75000 рублей.

Совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов сотрудники ГИБДД разъяснили водителю, что его транспортное средство будет задержано и помещено на специализированную стоянку до момента полной оплаты образовавшейся задолженности.


Злостного неплательщика такая новость огорчила и, вспомнив о гражданской ответственности, он в срочном порядке попросил супругу оплатить  80 административных штрафов. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа
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