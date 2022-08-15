Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 332443, containerId: 'adfox_16557316507586172', params: { p1: 'cuogy', p2:" />

В Башкирии задержали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

В Башкирии задержали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

11:24, 15 авг 2022

"Золотой гаишник" Ильдус Шайбаков задержан в Башкирии



Создатель ОПГ, которая торговала водительскими правами, прятался больше года. Всё это время, по словам источника в органах, он не покидал пределы республики. Теперь — не покидает допросную Следкома.


Напомним, в марте 2021 года в ГИБДД задержали пятерых сотрудников республиканского МРЭО. Подразделение отвечает за регистрацию автомобилей и выдает водительские права. Главой управления был Ильдус Шайбаков. Его заподозрили в незаконном приобретении имущества на 44 миллиона рублей, за что он получил прозвище «золотой гаишник». Его уволили, а в мае прошлого года он подался в бега. Прокуратура потребовала передать в доход государства имущество Шайбакова, но его семья с таким положением дел не согласилась и подала кассацию в Верховный суд Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: https://vk.com
Фото: соцсети
Теги: происшествия криминал
Читайте также

Имущество «золотого гаишника» Башкирии передадут в доход государства
Человек и закон в Башкирии
Имущество «золотого гаишника» Башкирии передадут в доход государства
В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
В Башкирии в деле "золотого ДПСника" Ильдуса Шайбакова обнаружили дополнительные факты коррупции
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии в деле "золотого ДПСника" Ильдуса Шайбакова обнаружили дополнительные факты коррупции
В Башкирии суд постановил изъять имущество «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии суд постановил изъять имущество «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: