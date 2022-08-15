В Башкирии задержали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

11:24, 15 авг 2022

"Золотой гаишник" Ильдус Шайбаков задержан в Башкирии







Создатель ОПГ, которая торговала водительскими правами, прятался больше года. Всё это время, по словам источника в органах, он не покидал пределы республики. Теперь — не покидает допросную Следкома.





Напомним, в марте 2021 года в ГИБДД задержали пятерых сотрудников республиканского МРЭО. Подразделение отвечает за регистрацию автомобилей и выдает водительские права. Главой управления был Ильдус Шайбаков. Его заподозрили в незаконном приобретении имущества на 44 миллиона рублей, за что он получил прозвище «золотой гаишник». Его уволили, а в мае прошлого года он подался в бега. Прокуратура потребовала передать в доход государства имущество Шайбакова, но его семья с таким положением дел не согласилась и подала кассацию в Верховный суд Башкирии.

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Фото: соцсети