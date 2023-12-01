"Золотой гаишник" Шайбаков встретит еще один Новый год в СИЗО

Ильдус Шайбаков, получивший прозвище "золотой гаишник" Башкирии, проведет очередной Новый год в следственном изоляторе. Такое решение принял суд, продлив срок содержания под стражей бывшего сотрудника ГИБДД еще на месяц - до 8 января 2024 года.

Шайбаков проработал в органах МВД с 1994 года. В 2017 году он дослужился до должности начальника МРЭО ГИБДД РБ - подразделения, ответственного за выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств. Здесь Ильдус Шайбаков, по версии следствия, возглавил в отделении целую преступную группу.

Участники этой группы получали взятки от 15 000 до 40 000 рублей за выдачу прав лицам, не сдававшим на самом деле экзамены. Как, например, это было с хоккеистом "Салавата Юлаева" Владиславом Лукиным. Всего следователям удалось доказать 55 эпизодов получения Шайбаковым незаконного дохода. Полученные средства он и его сообщники, каждый из которых выполнял строго определенную роль, переводили на счета родственников либо получали через посредников из числа работников автошкол.

Подозрительная активность Шайбакова привлекла внимание ОСБ МВД в 2020 году. Проверка выявила многочисленные нарушения закона с его стороны. Сначала гаишнику объявили выговор по службе и уволили, но он попытался восстановиться через суд, потребовав также выплатить ему 50 000 рублей. Однако тогда его иски были отклонены.

Когда же в марте 2021 года сотрудников ГИБДД стали задерживать и арестовывать по уголовному делу о взяточничестве, Шайбаков спешно скрылся от правосудия. Его объявили в федеральный розыск. И лишь спустя полтора года, в августе 2023 года, экс-гаишник добровольно сдался. Учитывая риск повторного побега и тяжесть предъявленных обвинений, суд избрал для Ильдуса Шайбакова меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО.

Этот срок неоднократно продлевался на фоне затянувшегося следствия. Лишь летом 2023 года дело было передано для рассмотрения в суд, но пока судебное разбирательство даже не началось.

Тем временем адвокаты Ильдуса Шайбакова настаивают на смягчении меры пресечения для их подзащитного и просят заменить арест в СИЗО на домашний арест. Однако суд принял решение продлить пребывание экс-гаишника в СИЗО как минимум еще на 1 месяц - до 8 января 2024 года.

Автор: Семен Подгорный