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Жителя Башкирии, пытавшегося убить отчима, объявили в розыск

Жителя Башкирии, пытавшегося убить отчима, объявили в розыск

12:17, 25 авг 2022

В Республике Башкортостан 29-летнего мужчину, который пытался расправиться с отчимом, объявили в розыск. Данную информацию передали в пресс-центре городского суда Ишимбая.



В начале марта текущего года мужчины сильно повздорили. Сын взялся за нож и нанес им удар в грудь родственника. Пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти.

Преступник признался в суде в содеянном, суд вынес приговор и назначил ему два с половиной года заключения условно.


Позже было установлено, что обвиняемый уже имел условный срок за другое правонарушение. Учитывая данный факт суд изменил свой вердикт на три года заключения в исправительном учреждении с общим режимом. Мужчина проигнорировал оглашение вердикта, не явившись на судебное заседание. Его объявили в розыск.

Ранее сообщалось о том, что пропавшую 45-летнюю жительницу Ишимбая Таисию Носову и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми в Перми

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Ишимбай происшествия криминал
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