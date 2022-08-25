Жителя Башкирии, пытавшегося убить отчима, объявили в розыск

12:17, 25 авг 2022

В Республике Башкортостан 29-летнего мужчину, который пытался расправиться с отчимом, объявили в розыск. Данную информацию передали в пресс-центре городского суда Ишимбая.







В начале марта текущего года мужчины сильно повздорили. Сын взялся за нож и нанес им удар в грудь родственника. Пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти.



Преступник признался в суде в содеянном, суд вынес приговор и назначил ему два с половиной года заключения условно.





Позже было установлено, что обвиняемый уже имел условный срок за другое правонарушение. Учитывая данный факт суд изменил свой вердикт на три года заключения в исправительном учреждении с общим режимом. Мужчина проигнорировал оглашение вердикта, не явившись на судебное заседание. Его объявили в розыск.



Ранее сообщалось о том, что пропавшую 45-летнюю жительницу Ишимбая Таисию Носову и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми в Перми

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