В Башкирии арест водителя, насмерть сбившего четырех девушек, продлили до января

19:10, 14 окт 2022

В Башкирии начался суд над 23-летним жителем Бакалинского района, виновного в гибели 4 девушек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Напомним, страшная авария произошла в июле этого года. Ранним утром за рулём элитной «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень на огромной скорости сбил шедших вдоль дороги девушек. О ситуации высказался даже глава республики Радий Хабиров, пообещав лично проконтролировать, чтобы гонщик получил наказание по всей строгости закона.







Свою вину подсудимый признал.



— Прокурор огласил обвинение, определен порядок исследования доказательств, по ходатайству государственного обвинителя фигуранту дела продлен срок содержания под стражей до 5 января, — сообщили в прокуратуре.

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Фото: соцсети