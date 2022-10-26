В Мелеузе полицейского осудили за покупку «липового» больничного

10:41, 26 окт 2022

В Мелеузе вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в покупке «липового» больничного.



В августе 2021 года мужчина, находясь в ежегодном отпуске, решил продлить себе отдых еще на неделю. Он обратился к своему знакомому врачу для того, чтобы незаконно оформить больничный. За это он передал ему взятку в размере 5 тысяч рублей.



Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы. Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении сотрудника медучреждения.

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