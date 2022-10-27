Житель Белорецка, обвиняемый в доведении до самоубийства подруги, получил штраф и условный срок

17:29, 27 окт 2022

В Белорецке состоялось заседания по факту истязания и доведения до самоубийства Галины Сафоновой.







Громкая для небольшого городка история произошла в сентябре 2021 года. Тогда под окнами многоэтажки нашли тело местной жительницы Галины Сафоновой, которая работала фельдшером. Родственники погибшей сообщили о том, что она состояла в непростых отношениях с другим местным жителем – Дмитрием В. В роковой день она пришла в квартиру к бабушке Дмитрия, чтобы сделать ей укол. Спустя некоторое время ее тело лежало под окнами многоэтажки. Дмитрий, который все это время находился рядом, зачем-то привел на место гибели их матери двух ее детей.



Сперва мужчина проходил по делу об истязании и доведении до самоубийства как свидетель, но позже суд переквалифицировал его в подозреваемого и обвиняемого. В итоге мужчину признали виновным по двум статьям и приговорили к трем годам заключения условно. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей – об этом сообщила психолог и журналист Ангелина Сурина.





Напомним, что в 2022 году в Белорецке произошла еще одна похожая история. Вечером 13 августа местный фермер жестоко расправился с чиновницей городской администрации Диной Махияновой. Прежде убийца и его жертва были в браке и воспитывали двоих детей. Мужчина не смог адекватно отреагировать на то, что пара развелась и начал повсюду преследовать Дину. Ситуация дошла до того, что фермер зарезал экс-супругу прямо на крыльце дома родителей Дины.

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Фото: соцсети