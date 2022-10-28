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Мэрию Стерлитамака обязали обустроить дорогу и тротуары к новостройкам

Мэрию Стерлитамака обязали обустроить дорогу и тротуары к новостройкам

09:55, 28 окт 2022

В Башкирии прокуроры обязали мэрию Стерлитамака обустроить дорогу и тротуары к новостройкам. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Как сообщает ведомство, из-за того, что к двум новым жилым домам не были построены подъездные дороги и тротуары, в период таяния снега и во время сильных дождей местным жителям проблематично передвигаться по улице.

Жители улицы Былинной обратились в прокуратуры. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и сочло жалобы граждан обоснованными.


– Прокурор города в судебном порядке потребовал от муниципалитета устранить выявленные нарушения. Суд посчитал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Решение суда не вступило в законную силу, – сообщила республиканская прокуратура.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак прокуратура Башкирии дорога
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