Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Многодетная семья из Стерлитамака, потерявшая дом в пожаре, получит новое жилье

Многодетная семья из Стерлитамака, потерявшая дом в пожаре, получит новое жилье

11:41, 24 окт 2022

Многодетная семья Беляковых из поселка Шахтау в Стерлитамаке, которая потеряла дом в пожаре, получит новое жилье. Как сообщили волонтеры из АНО «Радуга добра», в администрации пообещали выдать семье сертификат на улучшение жилищных условий, по которому они смогут приобрести новый просторный дом.



- Хорошая новость. Сбор для помощи семье закрыт. Скоро они переедут во временное жилье, а далее получат сертификат на улучшение жилищных условий. Всем огромное спасибо, - поблагодарила неравнодушных жителей Башкирии, помогавших семье, волонтер Регина Биргулиева.


Напомним, пожар вспыхнул в доме. 12 октября. В момент возгорания взрослые ушли по делам, а в доме остались спящие дети. Старшая 13-летняя девочка вовремя заметила огонь и вывела своих братьев и сестер на улицу через окно. При этом ребенок с младшей сестренкой получили ожоги легких, порезы рук и сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

Читайте также:

В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия пожар многодетные семьи
Читайте также

В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара
Общество в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара
Семье Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района подарили двухкомнатную квартиру
Общество в Башкирии
Семье Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района подарили двухкомнатную квартиру
В Башкирии 13-летняя девочка спасла из пожара младших братьев и сестер
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 13-летняя девочка спасла из пожара младших братьев и сестер
Медики рассказали о состоянии детей, оставшихся без матери после пожара в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Медики рассказали о состоянии детей, оставшихся без матери после пожара в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: