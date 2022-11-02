В Москве за спасение трех малышей из пожара наградили полицейского из Башкирии

12:12, 02 ноя 2022

На днях, в преддверии Дня полиции, в Москве прошла торжественная церемония с награждением самых отличившихся сотрудников МВД, которые рискуя собственной жизнью, спасли людей. Медаль «За спасение погибавших» получил и следователь ОМВД по Баймакскому району, старший лейтенант юстиции Тимур Калимуллин.







Все произошло еще в ноябре 2020 года. В тот день полицейский приехал домой на обед и увидел, как из окна соседнего трехэтажного дома валит густой дым. Тимур Калимуллин немедленно бросился в подъезд и вытащил из квартиры женщину в бессознательном состоянии. однако, выйдя на улицу, старший лейтенант увидел, что на балконе последнего этажа стоят перепуганные и заплаканные дети. Мужчина немедленно снова бросился в задымленный подъезд, добрался до нужной квартиры, после чего вынес на руках сначала двух малышей, а потом вернулся и за третьим. Благодаря самоотверженному и смелому поступку полицейского дети остались целы и невредимы.





Удивительно, но сам Тимур Калимуллин даже никому не рассказал о своем подвиге. В МВД узнали о произошедшем только благодаря письму матери спасенных детей, которая выражала свою горячую благодарность смелому сотруднику полиции.

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Фото: mvdmedia.ru