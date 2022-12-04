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Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты

Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты

19:17, 04 дек 2022

Жителя села Стерлибашево признали виновным в том, что он насмерть забил свою мать деревянным черенком от лопаты, и отправили его в колонию строгого режима на 10 лет.



Эта жуткая история произошла 7 августа прошлого года. Сельчанин, который нигде не работал и жил за счет пожилой матери, как обычно, развеивал скуку в спиртном. Женщина в который раз пыталась поговорить с сыном, уговорить его бросить пить и устроиться на работу, но ее нравоучения лишь разозлили мужчину. Он схватил деревянный черенок от лопаты и начал бить мать по голове. Перепуганная беззащитная женщина пыталась защититься, схватила кухонный нож и ножницы, но дебошир вырвал клинок у нее из рук и нанес несколько ударов, после чего преспокойно отправился спать.


Спустя какое-то время сельчанин вышел на улицу и увидел мать, лежащей на земле мертвой. Перепуганный мужчина бросился к соседу и попросил вызвать скорую и полицию. позже вскрытие показало, что пенсионерка скончалась от множественных травм головы.

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве, а с учетом того, что у него имелась непогашенная условная судимость за неоднократную езду на автомобиле, приговорил его 10 годам в колонии строгого режима. Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлибашево Стерлибашевский район криминал убийство смерть
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