На дорогах Башкирии в выходные пройдут массовые проверки водителей

23:32, 09 дек 2022

В Башкирии в грядущие выходные снова будут проверять водителей на дорогах. Об этом сообщил начальник госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.







— В эти выходные дни мы проведем профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих ПДД, — пояснил Владимир Севастьянов. — Особое внимание уделяется грубым нарушениям, нетрезвому вождению, а также пассажирским перевозкам, в том числе детей. В рейдах задействовано максимальное количество личного состава.



Среди прочего, будут проводиться «сплошные проверки» водителей на выявление состояния опьянения. К примеру, в пятницу вечером проверки пройдут на улице Жукова в Уфе, а в субботу на 1-м километре автодороги Уфа-Оренбург, близ остановки «Школьная».





Также Владимир Севастьянов рекомендовал в эти дни водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях.

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Фото: ГИБДД по РБ