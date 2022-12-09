Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

На дорогах Башкирии в выходные пройдут массовые проверки водителей

На дорогах Башкирии в выходные пройдут массовые проверки водителей

23:32, 09 дек 2022

В Башкирии в грядущие выходные снова будут проверять водителей на дорогах. Об этом сообщил начальник госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.



— В эти выходные дни мы проведем профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих ПДД, —   пояснил Владимир Севастьянов. — Особое внимание уделяется грубым нарушениям, нетрезвому вождению, а также пассажирским перевозкам, в том числе детей. В рейдах задействовано максимальное количество личного состава. 

Среди прочего, будут проводиться «сплошные проверки» водителей на выявление состояния опьянения. К примеру, в пятницу вечером проверки пройдут на улице Жукова в Уфе, а в субботу  на 1-м километре автодороги Уфа-Оренбург, близ остановки «Школьная».


Также  Владимир Севастьянов рекомендовал в эти дни водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Севастьянов Владимир ГИБДД проверка
Читайте также

В Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки водителей
На дорогах Башкирии пройдут проверки
Человек и закон в Башкирии
На дорогах Башкирии пройдут проверки
ГИБДД Башкирии усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
ГИБДД Башкирии усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей
В Башкирии на дорогах проводят проверки
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии на дорогах проводят проверки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: