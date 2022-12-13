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В Салавате за кражу 47 тыс. рублей через интернет осудят двух подростков

В Салавате за кражу 47 тыс. рублей через интернет осудят двух подростков

18:17, 13 дек 2022

Двух 17-летних подростков из башкирского города Салавата будут судить за кражу с банковской карты 47 тыс. рублей через интернет. В афере также участвовал еще один юноша, но ему удалось избежать уголовной ответственности из-за возраста. Об этом 13 декабря сообщил региональный Следственный комитет.



По версии следствия, в июле 2021 года на тот момент подростки 13, 15 и 16 лет выложили в интернете объявление о продаже свободных мест в автомобиле, который поедет из Казани в Москву. На предложение откликнулся мужчина. Юноши ввели его в заблуждение, получили данные его банковской карты и списали с нее более 47 тыс. рублей.

Потерпевший в итоге обратился в полицию Татарстана. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вычислили обвиняемых. У них дома провели обыски.


Подростки не признали вину в преступлении, хотя их родители уже возместили причиненный ущерб. 13-летний подросток не достиг возраста уголовной ответственности – его, равно как и обвиняемых, поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салават кража криминал суд
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