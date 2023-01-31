Министру здравоохранения Башкирии объявлено предостережение от прокуратуры

11:49, 31 янв 2023

Прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину из-за того, что он не проконтролировал закупку лекарств. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 31 января.







Предостережение от прокуратуры несет профилактическую цель. Однако согласно статье «Предостережение о недопустимости нарушения закона», если человек, которому оно было объявлено, не примет меры, то его могут привлечь к ответственности.



По данным прокуратуры республики, Айрат Рахматуллин не проконтролировал закупку ряда лекарств и не принял меры по ее своевременной организации. Из-за этого госаптеки могли остаться без препаратов. Кроме того, были нарушены права детей.





— Руководитель ведомства предостережен о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями, — сообщили в прокуратуре.

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