В Башкирии руководитель Минстроя республики получил предостережение от прокуратуры

11:46, 27 окт 2021

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства республики Егору Родину. Поводом для этого стало недостаточное освоение бюджетных денег на приобретение жилья для сирот.







– Основанием для прокурорского реагирования послужил низкий процент освоения муниципалитетами республики бюджетных средств, выделенных в 2021 году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, – передали в правоохранительном ведомстве.

Чиновника предупредили о «недопустимости неэффективного» использования средств и нарушении жилищных прав сирот.



В прокуратуре сообщили, что в текущем году на жилье для сирот было выделено порядка 950 млн рублей – на эти деньги запланирована покупка более 650 помещений.

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Фото: прокуратура РБ