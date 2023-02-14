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В Уфе экс-полицейские за избиение задержанных отделались условными сроками

В Уфе экс-полицейские за избиение задержанных отделались условными сроками

21:04, 14 фев 2023

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двоим экс-сотрудникам полка патрульно-постовой службы полиции, которые избивали задержанных. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба инстанции.



Согласно материалам дела, 41-летний бывший представитель правоохранительных органов, находясь в помещении поста полиции, «с целью демонстрации мнимого превосходства», с силой ударил ногой по голове и груди лежащего на полу задержанного. После этого сотрудник встал ногами на его спину и дважды прыгнул на нее. В тот же день полицейский резиновой палкой и ногой ударил двоих задержанных. В деле есть и третий эпизод физического насилия со стороны упомянутого выше сотрудника: 24 февраля 2019 года он и его 27-летний сослуживец в комнате следственно-оперативной группы отдела полиции без законных оснований избили кулаками и резиновой палкой еще одного человека.


На суде 41-летний экс-полицейский по первым двум эпизодам не признал себя виновным, а по третьему – только частично. Его 27-летний коллега не признал вину. Оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий и получили условные сроки: первый – четыре года, второй – три с половиной.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа преступление суд
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