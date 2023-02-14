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В Уфе мужчина ворвался в квартиру бывшей любовницы и угрожал убить

В Уфе мужчина ворвался в квартиру бывшей любовницы и угрожал убить

13:59, 14 фев 2023

В Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Уфе.

По информации ведомства, 29-летний ранее неоднократно судимый уфимец ворвался в дом к бывшей сожительнице, которую заподозрил в измене, и грозился убить.



Установлено, что в конце января 29-летний уфимец пришел в квартиру к бывшей сожительнице. Мужчина знал, что в дом его не пустят, он дождался возращения дочери заявительницы из школы, отобрал у нее ключи и проник в жилище. Разъяренный гость схватил кухонный нож и начал угрожать бывшей возлюбленной, после чего нанес ей несколько ударов. Женщина всячески пыталась выгнать непрошенного гостя из квартиры. Когда на крики женщины вышел сосед и попытался заступиться за нее, он тоже получил несколько ударов. После чего дебошир, забрав с собой мобильный телефон, ушел. Но и на этом он не остановился, с помощью мобильного приложения перевел себе все имеющиеся деньги — более трех тысяч рублей.


Стражам порядка он рассказал, что около четырех лет проживал с потерпевшей. У них есть совместный полугодовалый ребенок. Днем бывшая возлюбленная прислала ему фотографии с другим мужчиной, это очень разозлило его, и он отправился к ней домой, что бы разобраться.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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