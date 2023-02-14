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В Башкирии осудят мужчину, который погубил в аварии свою новорожденную дочь

В Башкирии осудят мужчину, который погубил в аварии свою новорожденную дочь

21:15, 14 фев 2023

В Давлекановском районе Башкирии будут судить 37-летнего мужчину, который погубил в ДТП свою новорожденную дочь. Об этом 14 февраля сообщила региональная прокуратура.



Авария произошла 3 ноября прошлого года на трассе М-5. Обвиняемый ехал за рулем Mazda Millenia, в салоне которой находились его 33-летняя супруга и две дочери в возрасте девяти лет и двух с половиной месяцев. В какой-то момент глава семейства выехал на встречную полосу для обгона там, где это запрещено, задел попутный «КамАЗ» и лоб в лоб столкнулся со встречной Lada Largus.


После ДТП вся семья из Mazda, а также сидевший за рулем Largus мужчина с тяжелыми травмами были госпитализированы. Водитель универсала и новорожденная девочка из иномарки впоследствии скончались в больнице.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом передано в Давлекановский районный суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия аварии смерть суд
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