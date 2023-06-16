В Башкирии осудили водителя, из-за которого в ДТП погибли 2 человека и еще три пострадали

22:52, 16 июн 2023

В Башкирии региональная прокуратура сообщила подробности аварии, в результате которой жителя Уфимского района признали виновным в гибели двух человек. Еще трое получили травмы.







В ноябре 2022 года водитель, управляя автомобилем Мазда Millenia, решил совершить обгон на трассе М5, но задел движущийся в попутном направлении грузовик "КамАЗ". После этого произошло лобовое столкновение с автомашиной "Лада Ларгус". В результате жуткой аварии погибли водитель отечественного авто и пассажирка Mazda, которая была несовершеннолетней. Двое взрослых и один ребенок получили различные травмы.





Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишению права управления транспортными средствами сроком на два года.

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Автор: Семен Подгорный