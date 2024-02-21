Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии таксиста осудили за смерть пассажирки

В Башкирии таксиста осудили за смерть пассажирки

14:32, 21 фев 2024

В сентябре прошлого года произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие в Уфе, повлекшее гибель пассажирки.

Согласно материалам дела, в тот вечер водитель автомобиля марки «Лада Веста» двигался по одной из центральных улиц города. При совершении маневра на перекрестке он не уступил дорогу другому автомобилю «Лада Гранта», который в этой ситуации имел приоритет. В результате произошло лобовое столкновение обоих транспортных средств.

В аварии пассажирка «Весты» получила травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир «Гранты» также пострадал и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.

Водитель «Весты» частично признал свою вину в случившемся. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

В Уфе полицейские пострадали при задержании злоумышленника В Уфе полицейские пострадали при задержании злоумышленника
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия аварии суд
Читайте также

В Башкирии водитель, не справившись с управлением, стал виновником гибели своего пассажира
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель, не справившись с управлением, стал виновником гибели своего пассажира
В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области
Происшествия в Башкирии
В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области
В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok