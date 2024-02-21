В Башкирии таксиста осудили за смерть пассажирки
14:32, 21 фев 2024
В сентябре прошлого года произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие в Уфе, повлекшее гибель пассажирки.
Согласно материалам дела, в тот вечер водитель автомобиля марки «Лада Веста» двигался по одной из центральных улиц города. При совершении маневра на перекрестке он не уступил дорогу другому автомобилю «Лада Гранта», который в этой ситуации имел приоритет. В результате произошло лобовое столкновение обоих транспортных средств.
В аварии пассажирка «Весты» получила травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир «Гранты» также пострадал и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.
Водитель «Весты» частично признал свою вину в случившемся. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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