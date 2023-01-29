В Давлекановском районе Башкирии мужчина получил 70% ожогов тела в пожаре
10:08, 29 янв 2023
62-летний мужчина серьезно пострадал при пожаре в частном доме по улице Демской в Деревне Дюрюли Давлекановского района ночью 29 января, сообщает МЧС по Башкирии.
Он был спасен местными жителями из опасной зоны до приезда пожарных. Бригадой скорой помощи мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Давлекановской ЦРБ. Врачами его состояние оценивается как крайне тяжелое. Предварительный диагноз: термический ожог верхних и нижних конечностей, живота III-IV степени (60-70%).
Пожара был затушен в течение получаса. Его причина устанавливается.