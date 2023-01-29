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В Давлекановском районе Башкирии мужчина получил 70% ожогов тела в пожаре

В Давлекановском районе Башкирии мужчина получил 70% ожогов тела в пожаре

10:08, 29 янв 2023

62-летний мужчина серьезно пострадал при пожаре в частном доме по улице Демской в Деревне Дюрюли Давлекановского района ночью 29 января, сообщает МЧС по Башкирии.



Он был спасен местными жителями из опасной зоны до приезда пожарных. Бригадой скорой помощи мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Давлекановской ЦРБ. Врачами его состояние оценивается как крайне тяжелое. Предварительный диагноз: термический ожог верхних и нижних конечностей, живота III-IV степени (60-70%).

Пожара был затушен в течение получаса. Его причина устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Давлекановский район происшествия пожар
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