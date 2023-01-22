Уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине
11:26, 22 янв 2023
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Башкирии. По данным администрации Давлекановского района, речь идет о местном жителе Сергее Шепелеве. Сообщение об этом появилось 21 января.
В муниципалитете отметили, что рядовой Шепелев погиб во время выполнения боевых задач.
– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Александровича, – передается в сообщении.
Дата и время церемонии прощания пока что неизвестны. Об этом в администрации района сообщат дополнительно.
Ранее в социальных сетях к Радию Хабирову обратилась жительница Давлекановского района Башкирии Мария Егорова. По словам женщины, 27 июля 2022 года в ходе СВО на Украине погиб ее земляк Данил Федоров. Военнослужащий был посмертно награжден орденом. Однако, как уверяет Мария Егорова, родители так и не получили награду.
Читайте также:Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафис Талхин погиб в ходе спецоперации на Украине