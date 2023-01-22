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Уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине

11:26, 22 янв 2023

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Башкирии. По данным администрации Давлекановского района, речь идет о местном жителе Сергее Шепелеве. Сообщение об этом появилось 21 января.



В муниципалитете отметили, что рядовой Шепелев погиб во время выполнения боевых задач.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Александровича, – передается в сообщении.

Дата и время церемонии прощания пока что неизвестны. Об этом в администрации района сообщат дополнительно.


Ранее в социальных сетях к Радию Хабирову обратилась жительница Давлекановского района Башкирии Мария Егорова. По словам женщины, 27 июля 2022 года в ходе СВО на Украине погиб ее земляк Данил Федоров. Военнослужащий был посмертно награжден орденом. Однако, как уверяет Мария Егорова, родители так и не получили награду.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Давлекановского района
Теги: Давлекановский район спецоперация Погибшие на Украине
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