Уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине

11:26, 22 янв 2023

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Башкирии. По данным администрации Давлекановского района, речь идет о местном жителе Сергее Шепелеве. Сообщение об этом появилось 21 января.







В муниципалитете отметили, что рядовой Шепелев погиб во время выполнения боевых задач.



– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Александровича, – передается в сообщении.



Дата и время церемонии прощания пока что неизвестны. Об этом в администрации района сообщат дополнительно.





Ранее в социальных сетях к Радию Хабирову обратилась жительница Давлекановского района Башкирии Мария Егорова. По словам женщины, 27 июля 2022 года в ходе СВО на Украине погиб ее земляк Данил Федоров. Военнослужащий был посмертно награжден орденом. Однако, как уверяет Мария Егорова, родители так и не получили награду.

Читайте также: Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафис Талхин погиб в ходе спецоперации на Украине

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: администрация Давлекановского района