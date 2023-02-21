У живодёрки из Башкирии наконец забрали детей

12:19, 21 фев 2023

Женщина успела «прославиться» стримами с грязными танцами на глазах у дочери и живодерством.



МВД Башкирии лишило родительских прав 32-летнюю жительницу Салавата, ставшую «звездой» своего города из-за трансляции в интернете, на которой она в пьяном виде исполняет танцы в нижнем белье на глазах у маленькой дочери.







В сети кадры оказались еще несколько лет назад, уже тогда пользователи соцсетей возмутились поведением матери и потребовали забрать у нее ребенка. Того же мнения придерживались и соседи горожанки. Женщина даже успела стать героиней программы «Мужское и женское» на федеральном ТВ.





Спустя время популярность обрели также другие записи стримерши, на которых она издевалась над домашними животными — избивала и даже кусала кота и собаку, а заодно привлекла к этому делу ребенка.



Помимо дочери, у женщины также есть маленький сын, которого у нерадивой матери также забрали органы опеки. При этом, ранее женщину уже лишали родительских прав на другого ребенка.

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Фото: скриншот видео