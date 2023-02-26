Что изменится в жизни россиян россиян с 1 марта 2023 года

21:37, 26 фев 2023

С 1 марта текущего года вступят в силу изменения в законодательстве. Какое влияние они окажут на жизнь россиян?



Несколько правовых актов вступают в силу с 1 марта.

Новации для водителей









С 1 марта автомобилистам нужно будет останавливаться за общественным транспортом (трамваи), на котором зажглось табло «Внимание, пассажир» в случае высадки пассажиров на проезжую часть. Продолжить движение водитель сможет только после того, как погаснет табло.

Городским автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 километров в час.



Еще одно изменение касается парковки под знаками «Стоянка запрещена по четным или нечетным дням». Теперь переставить машину с одной стороны дороги на другую без нарушения ПДД можно будет в промежутке между 21 и 24 часами.

Управлять электросамокатами – по правилам

Землю можно будет получить быстрее

Расходы на общедомовые нужно будут считать по-другому

В каких случаях можно не платить за ТКО?

Появится новый запрет в банковской сфере

Курение будет обходиться дороже





С 1 марта вводится понятие «Средство индивидуальной мобильности». К таким средствам относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.Дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным дорожкам и велодорожкам, а старше 14 лет – только по велодорожкам. Вес такого устройства не должен превышать 35 килограммов. Скорость не должна превышать 25 километров в час.Там, где нет велодорожек и тротуаров, можно ехать по обочинам, но не более 60 километров в час.Моноколеса, а также сегвеи и гироскутеры не смогут выезжать на проезжую часть.Сроки согласования решений о предоставлении земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, уменьшатся. Это касается и сроков передачи земли. Так, срок предоставления участка сократится с 30 до 20 дней, а если необходимо согласовать схему расположения земли на кадастровом плане, то с 45 до 30 дней.В расчетах будет учитываться тепло, которое идет не только на отопление квартир, но и общих помещений, таких как подвал, чердак, даже если там нет труб подачи тепла.Нормативы пересматриваются один раз в пять лет или в случае проведения капитального ремонта и изменения энергопотребления дома.Эксперты считают, что при приближении норматива к реальному потреблению, ежемесячные платежи вырастут. Переход на новые нормативы будет осуществляться постепенно.С 1 марта у жителей появится право требовать перерасчет за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу, предоставив подтверждающие документы. Плата уменьшится исходя из числа дней отсутствия в квартире, оно должно быть не менее пяти дней.Финансово-кредитным организациям, госкомпаниям и госорганам запретят использовать для передачи финансовой информации зарубежные мессенджеры. Это распространяется на платежные документы, личные данные россиян, сведений о безналичных денежных переводах, информации о движении денежных средств на банковских счетах.Роскомнадзор опубликует информацию о запрещенных мессенджерах.С 1 марта повышаются акцизы на сигареты, папиросы на два процента, на жидкость для вейпов и нагреваемый табак – на 11 процентов. Так, например, ставка акцизов на сигареты и папиросы вырастет с 2552 рубля за 1000 штук до 2603 рубля (плюс 16 процентов расчетной стоимости). Кроме этого, повышена единая минимальная цена на табачную продукцию, она составит 119 рублей, за меньшую сумму невозможно будет купить сигареты и прочую табачную продукцию.

Ставка акцизов на жидкость для вейпов будет установлена с 1 марта по 31 декабря 2023 года в размере 20 рублей за один миллилитр.

У местных властей появится больше полномочий

ЕГРН будет более закрытый

Где можно сжигать мусор?

Эксперимент по продаже лекарств

За неисправности лифтов будут штрафовать

Пиво и слабоалкогольная продукция будет маркироваться

Навоз разрешат использовать как удобрение

Новые регионы будут пользоваться мерами поддержки









Власти муниципалитетов смогут запретить строительство некрасивых зданий или не вписывающихся в городскую застройку. Возведение домов должно быть согласовано с архитектором. Соответствующие изменения внесены в Градостроительный кодекс.В выписках ЕГРН не будут указывать ФИО собственника недвижимости. Исключения будут в нескольких случаях. Во-первых, если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открыть эту информацию. Во-вторых, это возможно через нотариуса при наличии важных причин. Выписку с полными данными может получить и владелец жилья.В выписке будут размещать QR-код, после его сканирования можно будет уточнить информацию.При открытии данных о действующем собственнике можно узнать сведения и о предыдущих собственниках.Новации не распространяются на юридических лиц-собственников недвижимости, сведения о них можно узнать в выписках из ЕГРН.С 1 марта будут действовать новые правила разведения сжигания листвы и мусора и установки мангалов на садовых участках. Сухую траву, ветки можно сжигать в металлической емкости (баке, бочке), если она расположена на расстоянии не менее 7,5 метра до зданий и построек, 50 метров от хвойного леса, в 15 метрах – от лиственного. Кроме этого, надо очистить место в диаметре пяти метров от точки розжига. Расстояние от мангала до построек тоже должно составлять пять метров.С нового месяца стартует эксперимент по продаже рецептурных лекарств дистанционно. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях и продлится три года. Участие аптек в эксперименте добровольное, а жители трех регионов смогут купить препарат по электронному рецепту.В перечень лекарств, утвержденных Минздравом России, для продажи дистанционно включены «Амброксол», антибиотики «Азитромицин» и "Амоксициллин", средство от эпилепсии «Вальпроевая кислота», лекарство для лечения эректильной дисфункции «Варденафил» и другие лекарства. В приказе ведомства наименования препаратов перечислены на 70 страницах.Не вошли в дистанционную продажу средства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологические, радиофармацевтические лекарства, спиртосодержащие препараты, медикаменты с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и другие.Вновь Ростехнадзор наделяют правом контроля за соблюдением безопасности лифтов. Они могут выписывать предписание и штрафовать нарушителей. Теперь при замене лифта владелец должен самостоятельно собрать документы и передать их в Ростехнадзор для постановки «подъемника» на учет. Ранее осмотр лифта производил инспектор.С 1 апреля будет маркироваться пивная продукция в кегах, с 1 октября – в стеклянной посуде и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. Это делается для повышения качества товаров и вытеснения нелегальных производителей продукции.С 1 марта навоз и помет разрешается использовать в качестве удобрений. В законодательстве устанавливается право собственности на побочные продукты животноводства, их можно будет отражать в бухгалтерской и налоговой отчетности, тем самым включая в расходы и уменьшая налогооблагаемую прибыль. Однако если при обращении с навозом будут выявлены нарушения, то его снова признают отходами.С 1 марта 2023 года жители присоединившихся к России регионов будут получать пенсии и выплаты по временной нетрудоспособности. На территории Донецкой, Луганской республик, а также в Херсонской и Запорожской областях их будет производить социальный фонд.

Чтобы стать получателем пенсий и пособий нужно обратиться с заявлением в отделение Социального фонда по месту жительства и подать документы, подтверждающие трудовой стаж. Если таких документов нет, то нужно представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. В расчетах размера пенсии будет учитываться уровень средней зарплаты в Крыму и Ростовской области.



Жителям новых российских регионов будут производиться выплаты по обязательному социальному страхованию, включая пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан.

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