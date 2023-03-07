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В Башкирии будут судить мужчину, обокравшего мать пятерых детей

В Башкирии будут судить мужчину, обокравшего мать пятерых детей

10:16, 07 мар 2023

В Башкирии перед судом предстанет мужчина, обокравший мать пятерых детей. Об этом сообщает прокуратура республики.



Инцидент произошел в селе Алкино-2 Чишминского района. В январе 2023 года мужчина убирался во дворе дома по улице Центральной. Он нашел чужую банковскую карту, положил ее в карман и пошел в магазин. Там он накупил товар на 6,6 тысячи рублей и расплатился ею.

Выяснилось, что карта принадлежала многодетной матери. Ее потерял несовершеннолетний сын женщины.


Злоумышленник признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чишминский районный суд.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что военный из Чишминского района Башкирии, который получил срок за отказ от участия в спецоперации, обжаловал свой приговор.

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Источник: proural.info
Теги: Чишминский район кража суд
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