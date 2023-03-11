К жителям Башкирии обратились со срочным предупреждением
15:55, 11 мар 2023
Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД Башкортостана, 11 марта предупредил водителей. Глава ведомства предостерег о переменчивой весенней погоде отметив, что в это время очень важно быть внимательными за рулем.
"Весенняя погода переменчива, ночью температура опускается ниже нуля. Такие условия способствуют образованию гололедицы и повышают риск дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.
Он призвал к внимательности за рулем, строго соблюдать ПДД, воздерживаться от резких перестроений и помнить о дистанции и боковом интервале. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram