К жителям Башкирии обратились со срочным предупреждением

15:55, 11 мар 2023

Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД Башкортостана, 11 марта предупредил водителей. Глава ведомства предостерег о переменчивой весенней погоде отметив, что в это время очень важно быть внимательными за рулем.



"Весенняя погода переменчива, ночью температура опускается ниже нуля. Такие условия способствуют образованию гололедицы и повышают риск дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.



Он призвал к внимательности за рулем, строго соблюдать ПДД, воздерживаться от резких перестроений и помнить о дистанции и боковом интервале.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram