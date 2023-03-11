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К жителям Башкирии обратились со срочным предупреждением

К жителям Башкирии обратились со срочным предупреждением

15:55, 11 мар 2023

Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД Башкортостана, 11 марта предупредил водителей. Глава ведомства предостерег о переменчивой весенней погоде отметив, что в это время очень важно быть внимательными за рулем.

"Весенняя погода переменчива, ночью температура опускается ниже нуля. Такие условия способствуют образованию гололедицы и повышают риск дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.

Он призвал к внимательности за рулем, строго соблюдать ПДД, воздерживаться от резких перестроений и помнить о дистанции и боковом интервале.
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Источник: mybashkortostan.ru
Теги: ГИБДД Севастьянов Владимир
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